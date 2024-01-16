В Азербайджане число женщин на должности районного прокурора достигло четырех - Генпрокуратура (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число женщин, работающих в органах прокуратуры в качестве районных прокуроров, достигло четырех.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, исполняющие обязанности прокурора Хызинского и Самухского районов Хаяля Асланова и Кенуль Алескерова были назначены на данные должности соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева.

Отметим, что Хаяля Асланова была принята на работу в органы прокуратуры на конкурсной основе в 2012 году. Ранее она работала следователем в прокуратуре Бинагадинского района, прокурором отдела в прокуратуре города Баку, прокурором управления в Генеральной прокуратуре.

Кенуль Алескерова была принята на работу в органы прокуратуры на конкурсной основе в 2014 году. До этого назначения она работала следователем и помощником прокурора в прокуратурах Гахского района и Низаминского района Баку, а также прокурором отдела в Главной городской прокуратуре и старшим помощником прокурора Баку.

Таким образом, число женщин, работающих в органах прокуратуры в качестве районных прокуроров, достигло четырех.

Продолжая реформы в органах прокуратуры и придавая особое значение гендерному равенству, будет осуществляться дальнейшее укомплектование молодыми, профессиональными и образованными кадрами.

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