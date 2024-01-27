В Азербайджане состоялся очередной выпуск курсов по подготовке прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередных курсов подготовки прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что после того, как на церемонии была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Полковник Махмуд Амиров рассказал о занятиях, проводимых во время курсов, и поздравил выпускников с их успешным завершением.

Поздравляя выпускников, заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией, генерал-майор Мухаммед Гасанов отметил, что азербайджанская армия, занимающая место в ряду сильнейших армий мира, под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершила прошлый год с большими успехами.

Было подчернуто, что и в 2024 году в качестве приоритетных задач определены продолжение армейского строительства в стране более современными методами, развитие материально-технической базы, доведение боевой подготовки до уровня, отвечающего самым современным требованиям.

После выступлений выпускникам были вручены сертификаты и подарки.

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