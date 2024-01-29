БАКУ /Trend/ - Назначен заместитель директора Дворца Гейдара Алиева.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что согласно соответствующему распоряжению министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, Анар Низами оглу Фараджзаде был назначен заместителем директора Дворца Гейдара Алиева.

До этого назначения А.Фараджзаде работал главным администратором Дворца Гейдара Алиева.

Напомним, что 25 ноября 2023 года Ильхам Закир оглу Гасымов был назначен директором Дворца Гейдара Алиева.

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