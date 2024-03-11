Поставлена цель довести долю общественного транспорта до 41 процента в Баку - Анар Рзаев

БАКУ /Trend/ - Поставлена цель довести долю общественного транспорта до 41 процента в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайдана Анар Рзаев на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

По его словам, за год в Баку было совершено около 2 миллиардов поездок на транспортных средствах.

"52 процента этих поездок приходится на частные автомобили и такси.

Только 28 процентов этих поездок приходится на общественный транспорт. К концу 2025 года планируется довести долю общественного транспорта до 41 процента", - добавил А.Рзаев.

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