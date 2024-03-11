В этом году в Азербайджан будет завезено 100 электробусов - замминистра

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджан будет завезено 100 электрических автобусов, и предусматривается увеличение их числа в ближайшие годы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

"Сегодня в общественном транспорте города Баку 2000 автобусов, половина из которых не соответствует требованиям, они старые. Сегодня нам нужно 2500 автобусов в общественном транспорте. Мы доверили это частному сектору, но видим, что он не справляется", - сказал он.

Замминистра отметил, что в этом вопросе будет оказана государственная поддержка.

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