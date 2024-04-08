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Кто он - новоназначенный председатель Ханкендинского суда Илькин Абдуллаев? - Досье

Общество Материалы 8 апреля 2024 14:37 (UTC +04:00)
Кто он - новоназначенный председатель Ханкендинского суда Илькин Абдуллаев? - Досье

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Илькин Абдуллаев назначен судьей и председателем Ханкендинского городского суда.

Как сообщает в понедельник Trend, И.Абдуллаев родился в 1985 году в Кюрдамирском районе.

Он окончил факультет международного права Бакинского государственного университета.

Ранее И.Абдуллаев работал старшим помощником прокурора Сабирабадского района, в 2018-2021 годах - судьей Лянкяранского суда по тяжким преступлениям, а с 2021 года - судьей Ширванского апелляционного суда.

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