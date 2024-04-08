Кто он - новоназначенный председатель Ханкендинского суда Илькин Абдуллаев? - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Илькин Абдуллаев назначен судьей и председателем Ханкендинского городского суда.

Как сообщает в понедельник Trend, И.Абдуллаев родился в 1985 году в Кюрдамирском районе.

Он окончил факультет международного права Бакинского государственного университета.

Ранее И.Абдуллаев работал старшим помощником прокурора Сабирабадского района, в 2018-2021 годах - судьей Лянкяранского суда по тяжким преступлениям, а с 2021 года - судьей Ширванского апелляционного суда.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!