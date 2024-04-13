Четыре игрока "Нефтчи" пропустят матч с "Араз-Нахчываном"

БАКУ /Trend/ - Четыре игрока "Нефтчи" пропустят встречу с "Араз-Нахчываном" в рамках XXX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сообщили İdman.biz в пресс-службе клуба.

Вместе с восстанавливающимся после травмы Эмилем Балаевым этот матч придется пропустить Омеру Будулову, который лечится от ОРВИ. Агиль Мамедов, проходящий лечение от травмы колена, и Атаа Джабер, тренирующийся индивидуально, также не смогут выступить в матче с "Араз-Нахчываном".

Отметим, что сегодняшний матч на "Нефтчи Арене" начнется в 19:00.

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