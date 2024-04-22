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Большое преимущество Месси и Роналду

Общество Материалы 22 апреля 2024 14:04 (UTC +04:00)
Большое преимущество Месси и Роналду

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Международная федерация футбольной истории и статистики (International Federation of Football History & Statistics — IFFHS) составила таблицу рекордсменов, забивших 40 и более голов как минимум в двух разных годах XXI века, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz.

Первые два места в списке заняли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Каждый из них закончил год с более чем 40 голами 12 раз. Но аргентинец впереди, потому что однажды он закончил год с 70 голами. Пара опережает своих конкурентов с огромным отрывом.

1. Лионель Месси – 12
2. Криштиану Роналду – 12
3. Роберт Левандовски – 8
4. Килиан Мбаппе – 4
5. Златан Ибрагимович – 4
6-7. Луис Суарес – 4
Эдинсон Кавани – 4

Отметим, что 8 игроков трижды, а 23 игрока - дважды отличились результативностью в течение года.

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