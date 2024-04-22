Чтобы избавиться от язвенной болезни, нужно соблюдать диету - минздрав

БАКУ /Trend/ - Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки возникает в результате воздействия многих факторов. К ним относятся нарушения секреции желудочного сока, накопительной и опорожняющей функции, кровоснабжения, нервно-гуморальной регуляции рецепторов слизистой оболочки желудка и другие факторы.

Как сообщает Trend, об этом сказал завотделом Научно-хирургического центра имени акад. М.А. Топчубашева министерства здравоохранения Азербайджана Эльбрус Рустамов.

Представляем вниманию читателей интервью.

- В начале беседы хотелось бы узнать, что такое язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки?

– Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — это хроническое заболевание, проявляющееся дефектом (язвой) слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки и широко распространенное среди заболеваний органов пищеварения. Язва желудка возникает в возрасте 50-60 лет, а язва двенадцатиперстной кишки - в 30-40 лет.

- Почему возникает язвенная болезнь?

- Возникновение язвенной болезни происходит в результате воздействия многих факторов. К ним относятся нарушения секреции желудочного сока, накопительной и опорожняющей функции, кровоснабжения, нервно-гуморальной регуляции рецепторов слизистой оболочки и другие факторы. Непосредственное образование язвы происходит в результате нарушения баланса между «агрессивными» факторами и «защитными» факторами, воздействующими на желудок. В результате этого нарушается кровообращение тканей, снижается устойчивость слизистой оболочки к воздействию кислого желудочного сока, на определенном участке происходит повреждение слизистой оболочки и образуется язва.

Важную роль в образовании язв играет бактерия Helicobacter pylori. Эта бактерия встречается у 50-80% людей. Однако не у всех людей, у которых она есть, развиваются язвы. Здесь играют важную роль как генетические особенности, так и режим питания, стрессовые факторы, вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, использование некоторых медицинских препаратов и др.

- Как протекает язвенная болезнь и каковы ее симптомы?

- Течение заболевания напоминает гастрит. Главный признак при язве желудка — боль. Болевые приступы возникают несколько раз в год, чаще всего весной и осенью, и длятся в среднем до месяца. Если вовремя не начать лечение, то боль может стать постоянной. Симптомы язвенной болезни зависят от локализации, размера и степени тяжести язвы. Во время заболевания возникают характерные боли в области желудка и эти боли отдают в спину. Существует прямая связь между возникновением боли и приемом пищи. Различают ранние, поздние боли и так называемые «голодные» боли. Ранние боли возникают через 1 час после приема пищи и уменьшаются в зависимости от характера перехода содержимого желудка в следующий отдел пищеварительного тракта. Поздние боли возникают через 2 часа после приема пищи, а «голодные» боли возникают значительно позже (6-7 часов после приема пищи) и обычно проходят после приема пищи. Утренние боли характерны для язвенной болезни желудка, а боли в ночное время - для язвы двенадцатиперстной кишки. Помимо боли, при язвенной болезни могут наблюдаться изжога, тошнота, отрыжка, рвота и запор.

- Как предотвратить язвенную болезнь?

- За последние десятилетия нет убедительных доказательств формирования язвенной болезни вследствие действия фактора Helicobacter pylori. В результате «двойной», «тройной», а иногда и «четверной» терапии в 70-75% случаев выздоровление наступает. Однако, несмотря на успешные результаты консервативного лечения, у 10-15% больных не удается достичь стойкой ремиссии. Даже в результате 3-4-кратного консервативного лечения язвы в стационарных условиях добиться стойкой ремиссии невозможно. В этом случае неизбежно хирургическое вмешательство.

- Какие осложнения могут быть при язвенной болезни?

- К осложнениям болезни относятся язвенное кровотечение, пенетрация язвы, при котором язва «проникает» в соседние смежные органы, перфорация (деформация), стеноз (сужение) выходного отдела желудка, трансформация язвы в опухоль.

Сегодня одной из основных задач, стоящих перед хирургами-гастроэнтерологами, является выявление пациентов группы риска, резистентных к антихеликобактериальной терапии, и выполнение операций в плановом порядке, не дожидаясь осложнений язвенной болезни.

- Хотелось бы также узнать о методике лечения язвенной болезни?

- Благодаря критериям, разработанным с помощью современных высокоинформативных методов обследования в Научно-хирургическом центре им. М.А. Топчубашева минздрава, удалось выявить группу риска язвенной болезни и осуществить хирургическое вмешательство, не дожидаясь осложнений. При язвенной болезни, осложненной кровотечением, перфорацией, пенетрацией, стенозом, малигнизацией (превращение язвы в злокачественную опухоль), широко применяют резекцию желудка (удаление пораженной части желудка).

Следует знать, что можно избавиться от язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек, не нарушать режим питания, вовремя обращаться к врачу.

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