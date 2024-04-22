В Физули вернулись еще 39 семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает в понедельник Trend, 22 апреля в город Физули прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев, которая была отправлена из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Физули вернулись еще 39 семей – 172 человека.

Сегодняшняя группа переселенных граждан состояла из 24 семей из города Баку (115 человек), 5 семей из города Сумгайыт (22 человека), 4 семьи из Физулинского района (10 человек), 3 семьи из Бейлаганского района (12 человек), 2 семьи из Абшеронского района (12 человек), 2 семьи из Абшеронского района (7 человек), одна семья (6 человек) из Шемахинского района, которые временно проживали в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных зданиях и административных зданиях.

Тем самым в городе Физули было обеспечено проживание 705 семей, то есть 2689 человек.

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