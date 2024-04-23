Финальный матч был очень захватывающим - чемпион Азербайджана по волейболу

БАКУ /Trend/ - Финальный матч был очень захватывающим.

Как сообщает во вторник Trend cо ссылкой на İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба "Азеррейл" волейболист данной команды Гонсалес Педро.

Он прокомментировал игру, в которой клуб одержал победу со счетом 3:2 над "Муров Аз Терминал" в финале чемпионата Азербайджана. По словам 23-летнего кубинского блокирующего, во втором и третьем сетах "Азеррейл" оказывался в сложных ситуациях.

"Но все эти 8 месяцев мы всегда боролись до конца. Мы прекрасно понимали, насколько важна сегодняшняя игра. Хорошо, что мы завершили матч на высокой ноте", - отметил он.

Волейболист также подчеркнул, что пока не принял решение о своей дальнейшей карьере.

"Жизнь покажет. Я всегда старался показать свою лучшую игру, независимо от того, в каком чемпионате играю. Теперь, оценив свою нынешнюю физическую форму и то, кем я хочу себя видеть, я пойду к той точке, куда меня приведет жизнь", - добавил он.

Отметим, что "Азеррейл" впервые завоевал золотую медаль.

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