БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Албанией отменяется визовый режим.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта", вынесенного на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

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