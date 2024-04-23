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Между Азербайджаном и Албанией отменяется визовый режим

Общество Материалы 23 апреля 2024 11:50 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Албанией отменяется визовый режим

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Албанией отменяется визовый режим.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта", вынесенного на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

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