В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на текущий год, состоялись соревнования среди личного состава танковых частей армии Азербайджана.

Об этом во вторник Trend сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Было отмечено, что в ходе соревнований в подразделениях была проверена физическая подготовка личного состава, приняты нормативы по разборке-сборке штатного вооружения бронетехники в установленные сроки, а также по другим задачам.

Основной целью проведения соревнований является развитие индивидуальных навыков военнослужащих, в том числе совершенствование боевых навыков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!