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В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования (ВИДЕО)

Общество Материалы 23 апреля 2024 13:29 (UTC +04:00)
В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования (ВИДЕО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на текущий год, состоялись соревнования среди личного состава танковых частей армии Азербайджана.

Об этом во вторник Trend сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Было отмечено, что в ходе соревнований в подразделениях была проверена физическая подготовка личного состава, приняты нормативы по разборке-сборке штатного вооружения бронетехники в установленные сроки, а также по другим задачам.

Основной целью проведения соревнований является развитие индивидуальных навыков военнослужащих, в том числе совершенствование боевых навыков.

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