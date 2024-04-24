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В Азербайджане отменяются расходы на первоначальную сессию по медиации в коммерческих спорах

Общество Материалы 24 апреля 2024 20:16 (UTC +04:00)
В Азербайджане отменяются расходы на первоначальную сессию по медиации в коммерческих спорах

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяются расходы на оказание услуг медиации во время первоначальной сессии медиации в коммерческих спорах.

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Постановлением внесены изменения в "Сумму оплаты и других расходов, предусмотренных для проведения первоначальной сессии медиации".

Так, коммерческие споры были исключены из перечня расходов на оказание услуг медиации во время первоначальной сессии медиации.

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