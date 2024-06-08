В Баку впервые прошла международная гонка Beijing to Paris Motors Challenge (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Автомобильной федерации Азербайджана и операционной компании "Бакинское городское кольцо" впервые в Баку состоялось восьмое международное соревнование Beijing to Paris Motors Challenge, одно из самых захватывающих соревнований в мире.

Как сообщает Trend со ссылкой на "Бакинское городское кольцо", любители ретро-автомобилей собрались на мероприятии, проведенном у фонтана "Едди Гёзяль", расположенного в Приморском национальном парке.

Peking to Paris Motors Challenge — это не только автомобильные гонки, но и приключение и испытание на выносливость. Участники гонки на ретро-автомобилях преодолевают дистанцию ​​около 14 000 км по одному из самых сложных маршрутов мира.

Международная гонка Beijing to Paris Motors Challenge, которая продлится тридцать семь дней, стартовала в Китайской Народной Республике 18 мая 2024 года, прошла через Монголию, Казахстан и дошла до Азербайджана. Гонки с участием 200 участников планируется завершить во Франции.

Отметим, что Peking to Paris Motors Challenge — это настоящее ралли на выносливость, проходившее на первых дорогах 1907 года.