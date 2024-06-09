ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет дополнительный экзамен для более чем 18 учащихся

БАКУ /Trend/ - 9 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет дополнительный экзамен по предмету «Информатика» для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ I группы специальностей, по предмету «География» для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC III группы специальностей.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, в экзамене по информатике планируется участие 11 804 человека, а в экзамене по географии - 6 636 человек.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшероне, Шемахе, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).