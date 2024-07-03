В Азербайджане необходимо применение дифференцированных тарифов в общественном транспорте - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо применение однодневных, недельных и месячных проездных карт в общественном транспорте

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Отмечается, что наряду с повышением качества и эффективности обслуживания в общественном транспорте, важно, чтобы средства и способы оплаты были полностью приведены в соответствие с международными стандартами.

"В последние годы институциональные реформы в секторе общественного транспорта углубились. Однако, как и во всех развитых государствах, у нас эта сфера является сектором, требующим длительных реформ. Создание электронной базы студентов возможно в кратчайшие сроки, и на основе этой базы может осуществляться продажа проездных карт", - говорится в публикации.

Также отмечается, что необходимо применение однодневных, недельных и месячных проездных карт.

"В зависимости от периода их действия могут применяться скидки в диапазоне 10-30 процентов. Это позволит гражданину пользоваться общественным транспортом по низкой цене, воспользовавшись однодневной картой, а также создаст условия для поступления единовременных доходов в транспортные учреждения. В результате учреждения, отвечающие за общественный транспорт, смогут расширить свои инвестиционные возможности. В ряде стран также действуют сезонные льготы, и мы предполагаем, что эти льготы могут быть использованы в будущем. В целом внедрение дифференцированной тарифной системы в нашей стране может не только снизить транспортные расходы групп, нуждающихся в социальной защите, но и повысить возможности привлечения средств для транспортных компаний", - говорится в публикации.

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