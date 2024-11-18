Изменение климата влияет на все сферы жизни - министр

БАКУ /Trend/ - Изменение климата влияет на все сферы, от экономики до занятости, рынка труда и даже человеческих ресурсов.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время выступления в ходе "круглого стола" высокого уровня на тему "зеленой" деятельности и навыков, сообщает Trend.

Он отметил, что важнейшим фактором в этот период является подготовка к этим изменениям, в том числе и со стороны системы образования.

"Мы также должны повысить осведомленность студентов и учащихся школ об изменении климата", - сказал министр.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!