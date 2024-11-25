Стала известна причина затора на азербайджано-турецкой границе

БАКУ /Trend/ - В последние дни на азербайджано-турецкой государственной границе образовалось скопление грузовых автомобилей, направляющихся в соседнюю страну.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, причина скопления автомобилей связана с внедрением нового этапа программного обеспечения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) на ППП "Дилуджу" Турецкой Республики.

"Водителей просят учитывать текущую ситуацию.

В настоящее время таможенный пост "Садарак " работает в усиленном режиме, и в ближайшие дни будет полностью обеспечен быстрый проезд транспортных средств", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!