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Стала известна причина затора на азербайджано-турецкой границе

Общество Материалы 25 ноября 2024 17:01 (UTC +04:00)
Стала известна причина затора на азербайджано-турецкой границе

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В последние дни на азербайджано-турецкой государственной границе образовалось скопление грузовых автомобилей, направляющихся в соседнюю страну.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, причина скопления автомобилей связана с внедрением нового этапа программного обеспечения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) на ППП "Дилуджу" Турецкой Республики.

"Водителей просят учитывать текущую ситуацию.

В настоящее время таможенный пост "Садарак " работает в усиленном режиме, и в ближайшие дни будет полностью обеспечен быстрый проезд транспортных средств", - говорится в информации ведомства.

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