БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается пересмотреть пенсионный возраст женщин в будущем.

Как сообщает в среду Trend, с таким предложением выступил депутат Джейхун Мамедов на сегодняшнем заседании парламента.

Депутат отметил, что реальность сегодня такова, что после достижения определенного возраста люди испытывают трудности с поиском работы. Женщины также страдают от этой проблемы.

"К нам поступает много обращений по этому вопросу", - добавил депутат.

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