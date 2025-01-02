Объявлено время проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

БАКУ /Trend/ - Международная автомобильная федерация (FIA) обнародовала календарь чемпионата мира по "Формуле-1" на 2025 год.

Как сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт FIA, стало известно время проведения также Гран-при Азербайджана.

Соревнования, которые Баку примет в 9-й раз, пройдут с 19 по 21 сентября. Это будет 17-й Гран-при сезона.

Сезон, который стартует 14 марта в Австралии, завершится Гран-при Абу-Даби, который пройдет 5-7 декабря.

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