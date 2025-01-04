Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 11:46 лица 1982 и 1999 годов рождения (женского пола) были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозами открытая рана головы, легкая травма спины, перелом позвонка.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend заявил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамед.

По его словам, раненым была оказана первая медицинская помощь и проведены необходимые медицинские осмотры.

"В настоящее время их состояние оценивается как стабильное", - сказал он.

Отметим, что сегодня около 10:30 на 24-м километре автодороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

По информации, автобус Baku Bus врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Volvo с регистрационным номером 77-FF-02, принадлежащий Республике Таджикистан.

В результате аварии один пассажир автобуса погиб, а двое получили травмы.

По данному факту проводится расследование.

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