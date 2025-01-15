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Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)

Общество Материалы 15 января 2025 18:37 (UTC +04:00)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - 15 января в город Ходжалы отправилась группа бывших вынужденных переселенцев, временно живших в различных городах и районах республики.

Как сообщает Trend, выехавших из Агдама бывших вынужденных переселенцев в родном краю встретили сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В присутствии представителей Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев им были вручены ключи от квартир, и семьи поселились в своих новых домах.

Исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Тельман Керимли отметил, что в городе Ходжалы обеспечено постоянное проживание 46 семей.

"В домах, где более тридцати лет не было жизни, сейчас горит свет, слышится смех. На сегодня в городе Ходжалы обеспечено постоянное проживание 46 семей. С прошлого года началось переселение и село Баллыджа Ходжалинского района. Это уже третье переселение в данное село", - отметил он.

Процесс переселения в город Ханкенди, Ходжалинский и Агдеринский районы будет поэтапно продолжаться и в 2025 году.

Отметим, что на данном этапе в города Шуша и Ходжалы, село Баллыджа Ходжалинского района переселено в целом 28 семей - 135 человек.

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Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
Жителям Ходжалы вручены ключи от домов (ФОТО)
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