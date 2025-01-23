НОК официально обратился в Международный олимпийский комитет по поводу потери качества медалей

БАКУ /Trend/ - Национальный олимпийский комитет обратился в Международный олимпийский комитет в связи с потерей качества медалей азербайджанских спортсменов, занявших места на XXXIII летних Олимпийских играх, прошедших в столице Франции Париже.

Как сообщили Trend в НОК, на основании обращений спортсменов было проведено расследование, в результате которого было установлено, что, кроме олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 килограмма) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг), в медалях пяти других спортсменов произошли существенные изменения.

Стало известно, что золотая медаль олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева (100 кг), серебряные медали таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) и боксера Альфонсо Домингеса (92 кг), бронзовые медали борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) и борца вольного стиля Гиоргия Мешвилдишвили (125 кг) потеряли свое качество.

Национальный олимпийский комитет, как результат проведенных расследований, направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК). После получения ответа от МОК по данному запросу будут предприняты дальнейшие шаги по возврату медалей и замене их на новые.

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