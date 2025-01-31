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Международный Олимпийский комитет отреагировал на обращение НОК Азербайджана по поводу некачественных медалей

Общество Материалы 31 января 2025 16:39 (UTC +04:00)
Международный Олимпийский комитет отреагировал на обращение НОК Азербайджана по поводу некачественных медалей

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставит Национальному Олимпийскому комитету (НОК) Азербайджана дополнительную информацию о порядке обновления медалей после соответствующего разбирательства.

Об этом в пятницу Trend сообщили в НОК.

Было отмечено, что медали 5 азербайджанских спортсменов, участвовавших и завоевавших медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, оказались некачественными. Обращения этих спортсменов были изучены в Национальном олимпийском комитете, в результате чего было направлено официальное письмо в МОК.

Международный олимпийский комитет в свою очередь попросил отправить данные о спортсменах, завоевавших медали, а также фотоснимки медалей, о которых идет речь. МОК предоставит Национальному Олимпийскому комитету дополнительную информацию о порядке обновления медалей после соответствующего разбирательства.

Отмечается, что кроме медалей олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова, с точки зрения качества медалей 5 других спортсменов произошли существенные изменения. Это золотая медаль олимпийского чемпиона по дзюдо Зелима Коцоева, серебряные медали таэквондиста Гашима Магомедова и боксера Альфонсо Домингеса, бронзовые медали борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова и борца вольного стиля Гиоргия Мешвилдишвили.

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