Назван объем проведенной "Азеришыг" работы за 10 лет

ЗАНГИЛАН /Trend/ - ОАО "Азеришыг", нацеленное на обеспечение потребителей стабильной и бесперебойной электроэнергией, минимизацию потерь электроэнергии, с 10 февраля 2015 года, то есть с момента своего создания, реализовало ряд успешных проектов в столице, регионах, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре сразу после освобождения этих территорий.

Об этом сегодня на брифинге для представителей СМИ в Зангилане сказал директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде, сообщает Trend.

Он отметил, что за 10 лет своей деятельности ОАО "Азеришыг" внес значительный вклад в устойчивое экономическое развитие и социальное благополучие страны.

"Внедрение современных технологий и новейших инноваций не только повысило качество предоставляемых услуг, но и способствовало росту удовлетворенности граждан. В рамках капитального ремонта и реконструкции, проводимых ОАО по всей стране, проложено 20 тысяч километров современных линий электропередачи различного напряжения, заменено около 30 тысяч километров линий, построено 40 современных подстанций напряжением 110/35 кВ, 227 подстанций напряжением 35 кВ, а также установлено 7 тысяч новых трансформаторных пунктов. Кроме того, было заменено 700 тысяч старых счетчиков на современные измерительные приборы.

За 10 лет количество абонентов выросло с 2 миллионов 359 тысяч до 2 миллионов 993 тысяч, а количество установленных смарт-счетчиков увеличилось с 386 тысяч до 1 миллиона 120 тысяч. В результате успешной стратегии ОАО "Азеришыг" наблюдается значительный рост установленной мощности сети. Только за прошелший год эта цифра увеличилась с 14 400 МВА до 14 900 МВА.

За последние 10 лет стабильность и надежность сетей значительно возросли благодаря внедрению цифровых центров управления и систем SCADA. В настоящее время в стране насчитывается 34 подстанции, которые управляются через эту систему.

В результате постоянного совершенствования финансового управления и качества обслуживания, ОАО "Азеришыг" также показало успешные результаты. Показатель энергосбережения вырос с 80% до 97,6%, а технические потери снизились с 13,9% до 8,5%. Ожидается, что к концу этого года технические потери снизятся еще на 0,2%, достигнув 8,3%", - отметил А.Мамедзаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!