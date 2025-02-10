Названо количество обезвреженных мин на освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (3 февраля 2025 - 9 февраля 2025) было выявлено и обезврежено 78 противопехотных, 16 противотанковых мин, 294 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 787 гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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