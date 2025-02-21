В Баку состоялся форум "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся форум "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий".

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии, которое проводилось в рамках конкурса Yüksəliş, приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента, председатель Оргкомитета Фарах Алиева, начальник отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов, председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев, заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияфет Аскеров, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и др.

Как сказал Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев, важно продолжить работу по совершенствованию законодательной базы Азербайджана.

"В преамбуле Конституции отражены суверенитет, независимость, территориальная целостность и приоритеты Азербайджана. Она воплощает уважение к прошлому и надежду на будущее. Треть Конституции посвящена защите прав и свобод человека. Наша законодательная база требует дальнейшего глубокого совершенствования", — подчеркнул он.

Он заявил, что все решения в правосудии принимаются людьми, так как искусственный интеллект не может справиться с этой задачей.

По его словам, искусственный интеллект проникнет во все сферы жизни.

"К этому привело развитие технологий. В ряде государств искусственный интеллект уже используется в сфере правосудия.

Однако, конечно, все решения принимаются людьми, потому что тут главную роль играют чувства, человеческие качества и совесть", - добавил Ф.Абдуллаев.

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