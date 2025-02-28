Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 2025 года.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку дня заседания были включены следующие 16 вопросов:

1. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об авиации" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 29 марта 2024 года номер 1115-VIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях";

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с коррупцией" (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О служебном и гражданском оружии" ( второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О транспорте" (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О профессиональном образовании" (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О фельдъегерской связи" (первое чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О Конституционном Суде" (первое чтение).

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