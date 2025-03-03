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Обнародовано количество мин, обезвреженных за февраль на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 3 марта 2025 12:53 (UTC +04:00)
Обнародовано количество мин, обезвреженных за февраль на освобожденных территориях Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - За февраль на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 305 противопехотных и 123 противотанковые мины, 1078 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в ежемесячном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Согласно информации, 2 862,5 гектара были очищены от мин.

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