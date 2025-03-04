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ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 4 марта 2025 16:30 (UTC +04:00)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Фото: ANAMA

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) провело учения «Гуманитарное разминирование» и «Разминирование поля боя» для соответствующего личного состава министерства обороны.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ANAMA.

Основной целью теоретических и практических занятий, продолжавшихся более трех недель, стала передача саперам, привлеченным к учениям, знаний и навыков в сфере гуманитарного разминирования и очистки полей боя.

Учения проводились в городке министерства обороны, расположенном в Агдамском районе. Личный состав усвоил знания по таким направлениям, как правила использования миноискателей, инструментов и оборудования, используемых в операциях по гуманитарному разминированию, применение методологии гуманитарного разминирования и очистки поля боя, правила технической безопасности, визуальный и подземный поиск на местности, использование средств маркировки, оценка обнаруженных боеприпасов.

Участникам, успешно завершившим учения, были вручены сертификаты ANAMA.

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ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
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