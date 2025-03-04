ANAMA провела учения для саперов министерства обороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) провело учения «Гуманитарное разминирование» и «Разминирование поля боя» для соответствующего личного состава министерства обороны.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ANAMA.

Основной целью теоретических и практических занятий, продолжавшихся более трех недель, стала передача саперам, привлеченным к учениям, знаний и навыков в сфере гуманитарного разминирования и очистки полей боя.

Учения проводились в городке министерства обороны, расположенном в Агдамском районе. Личный состав усвоил знания по таким направлениям, как правила использования миноискателей, инструментов и оборудования, используемых в операциях по гуманитарному разминированию, применение методологии гуманитарного разминирования и очистки поля боя, правила технической безопасности, визуальный и подземный поиск на местности, использование средств маркировки, оценка обнаруженных боеприпасов.

Участникам, успешно завершившим учения, были вручены сертификаты ANAMA.

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