Началась регистрация маршалов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Qatar Airways 2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Ring (BCC) запустила программу регистрации маршалов на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Qatar Airways 2025, который пройдет с 19 по 21 сентября 2025 года.

Как сообщает в пятницу Trend, лица старше 21 года, желающие ощутить захватывающую атмосферу скоростных гонок с ближайшего к трассе расстояния, имеют шанс присоединиться к программе маршалов, независимо от того, в какой части мира они живут.

"Не упустите возможность внести свой вклад в успешное проведение мероприятия и обеспечение безопасности гоночной трассы. Автомобильная федерация Азербайджана (AAF) наградит каждого маршала гонок, успешно завершившего эту программу, официальной международной лицензией, принятой FIA. Эта лицензия позволит маршалам участвовать в Гран-При "Формулы 1" и других автоспортивных соревнованиях не только в Азербайджане.

Напомним, что в прошлом году во время Гран-при Азербайджана 2024 было задействовано около 1500 маршалов, более 100 из которых были иностранцами.

Более подробную информацию о программе маршалов можно найти на веб-странице BCC, а также написав на электронный адрес [email protected].

Ссылка для регистрации: https://www.bakucitycircuit.com/az/marshals

Станьте частью этого незабываемого опыта – ощутите азарт "Формулы 1" вблизи!" - говорится в информации Операционной компании BCC.

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