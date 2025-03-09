Сегодня в Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся XI классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования в разных регионах страны.

Как сообщает Trend, экзамены проходят пройдут в Баку и более 20 районах Азербайджана, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Ожидается, что в экзамене примут участие 58 732 учащихся, 70 из которых — учащиеся с ограниченными возможностями.

Экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до начала - в 10:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам. Для входа в экзаменационный корпус студенты должны предъявить пропуск на экзамен, удостоверение личности или другие соответствующие документы.