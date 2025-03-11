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Названо количество выданных в Азербайджане студенческих образовательных кредитов

Общество Материалы 11 марта 2025 18:14 (UTC +04:00)
Названо количество выданных в Азербайджане студенческих образовательных кредитов

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - За февраль на электронный портал Фонда студенческих образовательных кредитов поступило 5574 заявки для получения образовательных студенческих кредитов, из них 3553 были одобрены и заключены договора.

Об этом сообщили во вторник Trend в Фонде студенческих образовательных кредитов.

Было отмечено, что подача заявок на получение студенческого кредита на обучение в весеннем семестре 2024/2025 учебного года началась с 17 февраля.

Отметим, что согласно статистике, с начала деятельности Фонда по сегодняшний день оформлено 50 тысяч 992 договора по студенческим образовательным кредитам.

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