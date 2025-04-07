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Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего ГПС Азербайджана

Общество Материалы 7 апреля 2025 10:55 (UTC +04:00)
Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели военнослужащего ГПС Азербайджана
Фото: Военная Прокуратура Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По факту гибели в результате взрыва военнослужащего Н-ской воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана Мусазаде Аскера Ниджат оглу сотрудниками Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики были проведены соответствующие осмотры, осмотр тела с участием судебно-медицинского эксперта, а также выполнены другие необходимые действия.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

"По факту происшествия Физулинской военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и направлены к исполнению, а также проведены другие следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры, включая юридическую оценку каждого факта и действия",- добавил он.

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