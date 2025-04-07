Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 7 апреля 2025 16:25 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана за прошедшую неделю (с 31 марта по 6 апреля) было обнаружено и обезврежено 107 противопехотных, 13 противотанковых мин, 870 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, 2009.1 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости