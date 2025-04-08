В Израиле состоялось мероприятие, посвященное 140-летию Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В израильском городе Афула состоялось мероприятие по случаю 140-летия со дня рождения основателя азербайджанской композиторской школы, музыковеда-композитора, деятеля науки Узеира Гаджибейли и выдающегося композитора, дирижера Муслима Магомаева.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, мероприятие прошло при поддержке действующего в этой стране Азербайджанского центра культуры и управления абсорбции муниципалитета Афулы.

Юбилейный вечер, организованный в Азербайджанском центре культуры, начался со знакомства с одним из древнейших музыкальных жанров Азербайджана - мугамом. Присутствовавший на вечере всемирно известный российский музыковед, художественный руководитель и дирижер Государственного академического оркестра "Русские узоры" Московской областной филармонии Илья Яковлевич Рейбарх выступил с двухчасовой лекцией.

Он отметил, что мугам - это самобытный жанр народной музыки, сохранившийся в Азербайджане. Илья Рейбарх отметил, что мугам является основой азербайджанской национальной музыки, включая азербайджанскую оперу, а также одной из духовных и культурных ценностей азербайджанского народа. Далее были представлены записи образцов мугама в исполнении известных азербайджанских ханенде, сыгравших важную роль в развитии мугамного искусства.

Затем Илья Рейбарх рассказал об исключительной роли творчества Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева в развитии национальной музыкальной культуры Азербайджана. Он также рассказал о всемирно известных азербайджанских композиторах – Гара Гараеве, Фикрете Амирове, Арифе Меликове, Ниязи и отметил, что их произведения уже много лет исполняются на мировых сценах. В своем выступлении он также уделил место творчеству внука Муслима Магомаева - народного артиста Азербайджана и СССР, известного вокалиста Муслима Магомаева.

На литературно-музыкальном вечере прозвучали отрывки из таких известных произведений, как "Лейли и Меджнун", "Тропою грома ", "Тысяча и одна ночь", "Легенда о любви", а также увертюра из оперы "Кероглу", демонстрирующие богатство классической азербайджанской музыки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!