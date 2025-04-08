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Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)

Общество Материалы 8 апреля 2025 16:32 (UTC +04:00)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Поездка к месту гибели семи военнослужащих-разведчиков организована в годовщину Ходжавендской операции по линии Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Участники почтили их память и вновь вспомнили героизм, ставший примером в военной истории Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Trend, в поездке приняли участие члены семей шехидов, гази и ветераны.

Участники посетили мемориальный уголок, созданный в память о шехидах Ходжавендской операции в селе Юхары Гюзляк. В исполнении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Выступившие рассказали о славном боевом пути отважных военнослужащих. Было отмечено, что 7 апреля 1997 года по приказу Разведывательного управления Министерства обороны Азербайджана в район Ходжавенд для выполнения специального задания по установлению места дислокации армянских сил и сбору информации о численности личного состава, боевой технике и уровне инженерной подготовки были направлены две группы разведчиков.

Первая группа успешно выполнила задание и вернулась без потерь. Вторая группа в составе лейтенантов Эльхана Агаева (командир группы) и Вугара Ярахмедова, сержантов Анара Рзаева, Динара Мустафаева и Агиля Ахмедова и других, пересекла линию соприкосновения с горадизского направления и, пройдя 40-50 километров, выполнила боевое задание. На третий день операции на обратном пути в районе села Юхары Гюзляк группа была обнаружена противником и попала в окружение. В ответ на требование армянской стороны сдаться разведчики отказались, после чего завязался ожесточенный бой.

Сержант Агиль Ахмедов был тяжело ранен и потерял сознание. Посчитав его погибшим, бойцы продолжили сопротивление. Когда закончились боеприпасы, они подорвали себя гранатами, чтобы не попасть в плен. Позже Ахмедов, которого враги обнаружили живым, попал в плен. Тела погибших военнослужащих удалось вернуть лишь спустя полгода. Они были похоронены на II Шехидляр хиябаны в Баку. По Указу Президента Гейдара Алиева каждый из них был награжден орденом "Азербайджанское знамя".

Пленный Агиль Ахмедов в феврале 1998 года был осужден армянским судом и приговорен к расстрелу. Азербайджанское государство предприняло все необходимые меры для его спасения. Наконец в марте 1999 года после долгих переговоров и благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева Агиля удалось обменять на одного армянского пленного и два тела, после чего он вернулся на родину.

В выступлениях также говорилось о блистательной победе доблестной Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева во Второй Карабахской войне, в результате которой были освобождены оккупированные территории. Отмечалось, что благодаря подвигу героических сынов Азербайджана восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны, на освобожденные земли возвращается жизнь, а бывшие вынужденные переселенцы воссоединились с родными краями.

Напомним, что после победы во Второй Карабахской войне в память о шехидах Ходжавендской операции на месте их гибели был построен родник и создан символический мемориальный уголок.

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Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)
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