Почтена память шехидов Ходжавендской операции (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Поездка к месту гибели семи военнослужащих-разведчиков организована в годовщину Ходжавендской операции по линии Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Участники почтили их память и вновь вспомнили героизм, ставший примером в военной истории Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Trend, в поездке приняли участие члены семей шехидов, гази и ветераны.

Участники посетили мемориальный уголок, созданный в память о шехидах Ходжавендской операции в селе Юхары Гюзляк. В исполнении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Выступившие рассказали о славном боевом пути отважных военнослужащих. Было отмечено, что 7 апреля 1997 года по приказу Разведывательного управления Министерства обороны Азербайджана в район Ходжавенд для выполнения специального задания по установлению места дислокации армянских сил и сбору информации о численности личного состава, боевой технике и уровне инженерной подготовки были направлены две группы разведчиков.

Первая группа успешно выполнила задание и вернулась без потерь. Вторая группа в составе лейтенантов Эльхана Агаева (командир группы) и Вугара Ярахмедова, сержантов Анара Рзаева, Динара Мустафаева и Агиля Ахмедова и других, пересекла линию соприкосновения с горадизского направления и, пройдя 40-50 километров, выполнила боевое задание. На третий день операции на обратном пути в районе села Юхары Гюзляк группа была обнаружена противником и попала в окружение. В ответ на требование армянской стороны сдаться разведчики отказались, после чего завязался ожесточенный бой.

Сержант Агиль Ахмедов был тяжело ранен и потерял сознание. Посчитав его погибшим, бойцы продолжили сопротивление. Когда закончились боеприпасы, они подорвали себя гранатами, чтобы не попасть в плен. Позже Ахмедов, которого враги обнаружили живым, попал в плен. Тела погибших военнослужащих удалось вернуть лишь спустя полгода. Они были похоронены на II Шехидляр хиябаны в Баку. По Указу Президента Гейдара Алиева каждый из них был награжден орденом "Азербайджанское знамя".

Пленный Агиль Ахмедов в феврале 1998 года был осужден армянским судом и приговорен к расстрелу. Азербайджанское государство предприняло все необходимые меры для его спасения. Наконец в марте 1999 года после долгих переговоров и благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева Агиля удалось обменять на одного армянского пленного и два тела, после чего он вернулся на родину.

В выступлениях также говорилось о блистательной победе доблестной Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева во Второй Карабахской войне, в результате которой были освобождены оккупированные территории. Отмечалось, что благодаря подвигу героических сынов Азербайджана восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны, на освобожденные земли возвращается жизнь, а бывшие вынужденные переселенцы воссоединились с родными краями.

Напомним, что после победы во Второй Карабахской войне в память о шехидах Ходжавендской операции на месте их гибели был построен родник и создан символический мемориальный уголок.

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