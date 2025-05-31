Завершился визит религиозных деятелей Турции и Грузии в Агдам (ФОТО) (Обновлено)

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АГДАМ /Trend/ - Завершился визит религиозных деятелей Турции и Грузии на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает местный корреспондент Trend, во время визита в освобождённый от оккупации город Агдам религиозные деятели посетили подвергшуюся вандализму армян Аллею шехидов. Им была предоставлена информация о фактах вандализма, в том числе извлечения останков из могил.

Религиозные деятели вознесли молитвы за упокой душ шехидов.

Следующим местом, которое посетила делегация, стала Агдамская Джума-мечеть. После освобождения Агдама от оккупации она была капитально отремонтирована. Гостям была предоставлена информация о мечети, представлены фотографии до оккупации.

Затем религиозным деятелям, прибывшим в комплекс Имарет, была предоставлена информация с фотографиями, иллюстрирующими историю этого памятника, в период до оккупации и во время оккупации.

15:36

АГДАМ /Trend/ - Делегация религиозных деятелей Турции и Грузии в рамках визита в Азербайджан посетила освобожденный город Агдам, где ознакомится с разрушениями, совершенными здесь за 30 лет армянской оккупации, а также с историческими местами.

Как сообщает в субботу местный корреспондент Trend, делегация посетит Агдамскую Джума-мечеть, комплекс Имарет и Аллею шехидов.

Будет предоставлена информация об актах вандализма, совершенных армянами против историко-культурного наследия Азербайджана в период оккупации.