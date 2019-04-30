Президент Ирана: Мы не позволим США свести к нулю торговлю иранской нефтью

БАКУ /Trend/ - Мы не позволим США свести к нулю торговлю нефтью Ирана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани на 30-ой конференции образцовых работников.

По словам Рухани, США стремятся, в первую очередь, опустошить валютные запасы Ирана.

“Один из главных источников валютных доходов Ирана связан с продажей определенной продукции добычи и производства нефти, газа и газовых конденсатов”, - отметил Рухани.

Иранский президент также отметил, что санкции (США - ред.) напрямую оказывают давление на средний и нижний слои общества.

Напомним, что США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции до 2 мая 2019 года были введены исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает таким образом сократить экспорт иранской нефти до нуля.

(Автор: Эльмар Багишов.Текст: Ровшан Гусейнов)

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