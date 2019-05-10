Джавид Гурбанов: Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прошла встреча с генеральным директором Международного союза железных дорог Жан-Пьером Лубину.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", председатель ЗАО Джавид Гурбанов сообщил высокому гостю, что благодаря развитию транспортной системы, в частности, железных дорог, в последние годы Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр: "В процессе реализации региональных и международных транспортных проектов делаются успешные шаги в направлении увеличения транзитного потенциала страны, модернизируется существующая железнодорожная инфраструктура. Усиление деятельности транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг, Юг-Запад, а также, Транскаспийского международного транспортного маршрута, нацелено на увеличение транзитного потенциала стран-участниц".

Далее стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений.



В свою очередь, Жан-Пьер Лубину лестно отозвался о проделанной в Азербайджане работе по расширению транспортно-логистических возможностей страны, а также подчеркнул важность наращивания двусторонних связей в дальнейшем.

Гость также ознакомился с работой проделанной в Бакинском международном морском торговом порту и на Бакинской пассажирской станции.

Отметим, что Международный союз железных дорог был создан 20 октября 1922 года с целью унификации процедур между железными дорогами европейских стран. В союз входят свыше 200 железнодорожных компаний из почти 100 стран мира. Главная задача союза заключается в повышении конкурентоспособности железнодорожного транспорта как самого надежного и экологичного в мире. Союзом также разработаны стандартные требования к контейнерным перевозкам и перевозкам других товаров железнодорожным транспортом.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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