В Азербайджане стартовала электронизация импорта пищевых продуктов

БАКУ/Trend/ - Для достижения основных целей «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в 2019-2025 годах» определены 12 основных направлений. Одним из них является применение современных технологий и инноваций в сфере пищевой безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, в настоящее продолжается работа в направлении создания единой электронной информационной системы пищевой безопасности, организации электронных услуг в данной сфере и интеграции этих услуг с порталом «электронное правительство». Как пилотный проект, уже подготовлена и введена в эксплуатацию в Хачмазском районе предварительная версия модуля импорта, являющегося одним из подмодулей контроля импорта-экспорта Автоматизированной информационной системы пищевой безопасности (АИСПБ).

Предприниматели могут обратиться в онлайн режиме, зайдя в личный кабинет на портале https://e-afsa.gov.az посредством электронной подписи или «ASAN imza». Оплата сертификата, полученного на основе обращения, также возможна в онлайн режиме.

Наряду с этим, в настоящее время ведется работа в направлении обмена информацией между АИСПБ и Единой автоматизированной системой управления (ЕАСУ) Государственного таможенного комитета. Таким образом, информация о прохождении пищевых продуктов, импортируемых в страну, через погранично-пропускные пункты и завершении таможенного оформления в режиме реального времени будет направлена из ЕАСУ в АИСПБ. В тоже время, необходимая информация будет передана ГТК посредством АИСПБ, что существенно облегчит работу субъектов предпринимательства и устранит лишнюю трату времени.

Полное применение системы по всей республике предусмотрено до конце этого года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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