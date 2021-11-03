В Азербайджане предложено освободить от НДС алкогольные напитки и табачные изделия (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается освободить от НДС покупку алкогольных напитков и табачных изделий, сообщает в среду Trend.

Это предусматривает поправка в Налоговый кодекс.

Отметим, что ранее НДС не возвращался потребителю при покупке бензина и других видов топлива. Отныне НДС не будет возвращаться и при приобретении алкогольной и табачной продукции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)