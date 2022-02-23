Обсуждены бизнес-возможности в творческой индустрии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В мире динамично развиваются творческая и культурная индустрии, объединяющие в себе экономику, культуру, передовые технологии и инновации. Творческая индустрия, включающая в себя области литературы, дизайна, музыки и театра, архитектуры, моды и изобразительного искусства, кино, видео и фотографии, рекламы и т. д., также является сферой бизнеса. В Азербайджане имеются широкие возможности для развития этой сферы.

Как сообщает в среду Trend, для обсуждения вопросов развития в стране творческой индустрии, поддержки бизнеса в этой сфере, организации бизнес-субъектов в этой сфере и творческих лиц, расширения связей между государственным и частным секторами в этой области была организована общественная дискуссия на тему «Вызовы и бизнес-возможности в творческих индустриях».

В мероприятии, состоявшемся при поддержке министерства культуры, Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и при организации Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ и Федерации творческих индустрий Азербайджана, приняли участие представители госструктур и предприниматели, ведущие деятельность в творческой индустрии.

Председатель Общественного совета при Агентстве по развитию МСБ Фархад Гарашев отметил, что мероприятие организовано для обсуждения бизнес-потенциала в сфере творческой индустрии, выявления трудностей, с которыми сталкивается бизнес в этой сфере, и укрепления партнерства между государством и частным секторами.

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал в ходе мероприятия, что творческая индустрия, являющаяся одним из секторов экономики, стремительно развиваясь в глобальном масштабе, превратилась в одну из приоритетных сфер, вызывающих большой интерес. Было отмечено, что министерство проводит разнонаправленную деятельность по развитию сферы творческой индустрии. Проводится работа в связи с усовершенствованием законодательства в этой сфере, изучению совместно с Федерацией творческих индустрий Азербайджана передового опыта в этой области и проблем сектора, созданию торговых площадок и по другим направлениям.

Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов, присоединившийся к мероприятию в онлайн-формате, представил информацию о деятельности Агентства в соответствующей сфере. Были отмечены тесная связь между понятиями интеллектуальной собственности и креативности, а также увеличение в ВВП доли креативной индустрии, сфер, основывающихся на авторском праве.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)