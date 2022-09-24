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Проект госбюджета на 2023 год будет представлен Президенту Азербайджана

Экономика Материалы 24 сентября 2022 15:12 (UTC +04:00)
Проект госбюджета на 2023 год будет представлен Президенту Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Одобрены "Проекты государственного бюджета и сводного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год и показатели сводного бюджета на следующие три года" и "Концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2023 год и последующие три года".

Как сообщает в субботу Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, указанные проекты будут представлены Президенту Азербайджана вместе с другими документами, предусмотренными законом "О бюджетной системе".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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