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Официальный курс маната к мировым валютам на 1 декабря

Экономика Материалы 1 декабря 2022 09:57 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 декабря

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7745 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7745

1 австралийский доллар

AUD

1,1573

1 аргентинский песо

ARS

0,0102

1 белорусский рубль

BYN

0,6731

1 бразильский реал

BRL

0,3275

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0992

100 южнокорейских вон

KRW

0,1304

1 чешская крона

CZK

0,0729

100 чилийских песо

CLP

0,1902

1 китайский юань

CNY

0,2406

1 датская крона

DKK

0,2386

1 грузинский лари

GEL

0,6273

1 гонконгский доллар

HKD

0,2181

1 индийская рупия

INR

0,021

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0563

100 индонезийских рупий

IDR

0,0109

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1625

1 швейцарский франк

CHF

1,8026

1 израильский шекель

ILS

0,4982

1 канадский доллар

CAD

1,2669

1 кувейтский динар

KWD

5,533

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1121

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3857

1 мексиканский песо

MXN

0,0883

1 молдавский лей

MDL

0,0873

1 египетский фунт

EGP

0,0692

1 норвежская крона

NOK

0,1732

100 узбекских сомов

UZS

0,0152

1 польский злотый

PLN

0,3796

1 российский рубль

RUB

0,0277

1 сингапурский доллар

SGD

1,2511

1 саудовский риал

SAR

0,4523

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2352

1 турецкая лира

TRY

0,0912

1 тайваньский доллар

TWD

0,0555

1 таджикский сомони

TJS

0,1674

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2435

1 новозеландский доллар

NZD

1,0753

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