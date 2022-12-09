В Азербайджане стартовал проект по информированию предпринимателей о механизмах господдержки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовал проект по информированию предпринимателей, осуществляющих деятельность в регионах, о возможностях доступа к финансовым ресурсам, механизмах государственной поддержки в этой сфере – льготных кредитах, субсидиях, а также для расширения деловых связей между бизнесменами из столицы и регионов.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), с этой целью при совместной организации с ООО "Марсол", партнерстве с Государственным агентством занятости и Kapital Bank, а также при поддержке отеля "Maricel Astara Resort" был запущен проект "Развитие региональных партнеров".

9 декабря в городе Шеки состоялась конференция, посвященная презентации проекта. В мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, более 200 предпринимателей из Баку и Шеки-Загатальского экономического района.

Выступившие на мероприятии глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель правления агентства Орхан Мамедов и депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров проинформировали о мерах поддержки предпринимателей, в том числе о льготных государственных кредитах.

Председатель правления ООО "Marsol" Турал Мустафаев, генеральный директор управления Kapital Bank Фарид Хидаятзаде и руководитель "Maricel Real Estate" Самир Ализаде рассказали о деятельности компаний, которые они представляют, сотрудничестве с предпринимателями, о том, как они могут воспользоваться мерами государственной поддержки.

Конференция объединила предпринимателей столицы и региона страны, создала возможности для нетворкинга и совместных инвестиционных инициатив. В рамках мероприятия также была организована панельная дискуссия на тему возможностей доступа предпринимателей региона к финансированию. В ходе обсуждений была дана подробная информация по теме, ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

В рамках проекта в ближайшие месяцы просветительские мероприятия пройдут также в Гяндже, Астаре и Губе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)