Состоялось очередное заседание Координационного совета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Координационного совета, созданного постановлением Кабинета министров Азербайджана №404 от 21 октября 2020 года, в целях обеспечения подготовки к пятому раунду оценки комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) и обсуждения других вопросов.

Как сообщает в пятницу Trend, открывая мероприятие вступительным словом, заместитель премьер – министра Али Ахмедов проинформировал о мерах, проведенных в стране в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма за прошедший период, проведении национальной оценки рисков, принятии новых законов в соответствующей области, а также о вопросах, которые необходимо решить на завершающем этапе подготовки к пятому раунду процесса оценки.

Затем председатель правления Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде рассказал о проделанной за прошедший период работе. Он проинформировал участников заседания о текущем статусе организационной работы в связи с визитом оценочной миссии MONEYVAL в Азербайджан, который состоится с 1 по 15 марта 2023 года, проведенных тренингах, а также довел до внимания участников встречи важность полного предоставления информации и документов, необходимых для оценочной миссии.

На заседании также была предоставлена информация о состоянии выполнения Плана мероприятий Координационного совета, утвержденного 23 июня 2022 года, члены совета обменялись мнениями по текущим вопросам повестки дня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)