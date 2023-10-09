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В Азербайджане возросло число трудовых договоров

Экономика Материалы 9 октября 2023 16:16 (UTC +04:00)
В Азербайджане возросло число трудовых договоров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Число трудовых договоров в Азербайджане на первое октября 2023 года превысило 1,77 миллиона, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, этот показатель вырос на 368,3 тысячи по сравнению с началом 2019 года.

Отметим, что в частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 340,9 тысячи и составило 880,8 тысячи.

Напомним, что по состоянию на первое января 2023 года число трудовых договоров в Азербайджане составляло 1,746 миллиона.

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