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Азербайджан направил Украине вторую часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования (ФОТО)

Экономика Материалы 21 ноября 2023 16:13 (UTC +04:00)
Азербайджан направил Украине вторую часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 июля 2023 года в Украину направлена вторая часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерстве энергетики Азербайджана, данный гуманитарный груз включает в себя более 900 тысяч метров электрического кабеля и проводов, а также 18 трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций.

Сегодня с территории Сумгайытского промышленного парка отправилась автоколонна из 23 фур с гуманитарной помощью. Вышеупомянутым распоряжением главы государства в ближайшее время планируется отправить в рамках гуманитарной помощи в Украину очередные партии электрооборудования общей стоимостью 7,6 миллиона долларов США.

Напомним, что первая часть указанной гуманитарной помощи была отправлена в Украину 30 октября текущего года.

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Азербайджан направил Украине вторую часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования (ФОТО)
Азербайджан направил Украине вторую часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования (ФОТО)
Азербайджан направил Украине вторую часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования (ФОТО)
Азербайджан направил Украине вторую часть гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования (ФОТО)
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